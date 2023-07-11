أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف إمارة أبوظبي لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تأكيد التصنيف، يعكس ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والأوضاع المالية والخارجية القوية.

وتتوقع فيتش، أن تتراجع الفوائض المالية لإمارة أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل. وقالت إن عائدات النفط المرتفعة ستعوض زيادة الإنفاق المحلي والتي ستظل في النطاق المستهدف.

بحسب فيتش، يتوقع أن ينخفض الفائض من 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 7.8% العام الجاري ثم 6.6% في عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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