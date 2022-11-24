ارتفعت صادرات السعودية غير النفطية بنسبة 9.7% في شهر سبتمبر الماضي إلى 21.6 مليار ريال (5.8 مليون دولار) مقابل 19.7 مليار ريال (5.3 مليون دولار) في سبتمبر 2021.

وساهمت زيادة الصادرات النفطية بنسبة 43.4% خلال سبتمبر، في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 30.9% على أساس سنوي، بحسب بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الخميس عن تقرير التجارة الدولية الشهري.

وارتفعت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات إلى 80.4%.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية في سبتمبر إلى 124.7 مليار ريال مقابل 95.2 مليار ريال في نفس الشهر من 2021، بحسب البيانات.

وبلغ إجمالي الواردات 60 مليار ريال في سبتمبر بارتفاع 26.9% على أساس سنوي وحقق الميزان التجاري فائض بقيمة 65 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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