سجل معدل البطالة للسعوديين تراجعا بنسبة 0.4% عن الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 9.7% في الربع الثاني من العام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس.

ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، أظهرت البيانات تحسن في مؤشرات سوق العمل ما انعكس على معدل البطالة الذي تراجع عن الربع الثاني من العام 2021 حين بلغ معدل البطالة للسعوديين 11.3%.

ووصل معدل البطالة بين الشباب السعودي من الذكور في الربع الثاني من العام الحالي إلى 4.7% متراجعا 1.4% عن الربع الثاني من 2021. أما بالنسبة إلى الإناث، وصل معدل البطالة في الربع الثاني من العام إلى 19.3% بانخفاض قدره 3% عن الربع نفسه من العام 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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