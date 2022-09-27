

ارتفع فائض الميزان التجاري القطري خلال أغسطس الماضي، بنسبة 89% على أساس سنوي، بدعم زيادة الصادرات وخاصة صادرات الغاز الطبيعي المسال.



ووفقا للتقرير الأولي للتجارة الخارجية الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء الثلاثاء، حقق الميزان التجاري السلعي في أغسطس فائض بقيمة 36.2 مليار ريال قطري (9.9 مليار دولار).



وارتفعت إجمالي الصادرات بما فيها إعادة التصدير، خلال أغسطس بنسبة 71.6% على أساس سنوي، لتسجل نحو 46.8 مليار ريال قطري.



وقفزت صادرات الغاز الطبيعي المسال والمكثفات وغيرها، بأكثر من 100% لتصل إلى نحو 33.5 مليار ريال. وتعتبر قطر من أكبر منتجي و مصدري الغاز الطبيعي في العالم.



أما الواردات، فارتفعت في أغسطس بنسبة 30.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 10.6 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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