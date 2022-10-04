ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، بنهاية يوليو بنسبة 8.2% لتسجل 437.37 مليار درهم ( 119.1 مليار دولار)، وفقا لبيانات نقلتها وكالة أنباء الإمارات وام، الثلاثاء.

ووفقا لبيانات نقلتها الوكالة، ارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 4.6% لتبلغ 252.67 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.



وارتفع النقد المصدر إلى 114.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.8% وزادت الودائع النقدية 11.1% على أساس سنوي إلى 622.1 مليار درهم في يوليو الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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