حققت المالية العُمانية فائض بأكثر من مليار ريال عُماني خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بدعم زيادة الإيرادات مدفوعة بمبيعات النفط، حسب بيانات حكومية صادرة يوم الأربعاء.

ووفقا لنشرة الأداء المالي الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في عُمان، سجل الاقتصاد العُماني فائض بـ 1.09 مليار ريال (نحو 2.8 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي، مقابل عجز بـ 1.05 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأدى نمو الإيرادات النفطية إلى زيادة إجمالي الإيرادات خلال أول 8 شهور من العام الجاري بـ 47.3% إلى نحو 9.3 مليار ريال، بينما ارتفعت المصروفات 11.5% لتسجل بنهاية أغسطس أكثر من 8.2 مليار ريال.

وارتفع صافي إيرادات النفط خلال الفترة نفسها بـ 38.8% لتسجل ما يقارب الـ 4.6 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 91 دولار للبرميل مقارنة بنحو 56 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة متوسط الإنتاج إلى 1.05 مليون برميل يوميا مقابل من 955.3 ألف برميل يوميا خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفعت إيرادات الغاز خلال الفترة نفسها بنسبة 93.8% لتسجل نحو 2.4 مليار ريال بنهاية أغسطس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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