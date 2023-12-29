نما الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبو ظبي بـ 7.7 % في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي، وفق بيان لمكتب أبوظبي الإعلامي، الجمعة، عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

وتسعى إمارة أبو ظبي، لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة الإمارات - وهي دولة غنية بالنفط - لتنويع مصادر الدخل.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بـ 1% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وساهم القطاع غير النفطي بنحو 52.8% من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي، وفق البيان.

التسعة أشهر

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبو ظبي نموا بـ 2.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023 على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء ذلك مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6 % خلال 9 أشهر من العام الحالي.

وقال عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة إن هذه الأرقام الإحصائية تؤكد جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد، والتوسّع في الأنشطة غير النفطية، وفق ما أورده البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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