يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار (الصندوق السيادي لأبوظبي) مضاعفة استثماراته في صندوق تابع لشركة "كواليتاس" الأسترالية، التي تستثمر في الائتمان العقاري الخاص والأسهم، إلى 1.4 مليار دولار أسترالي (898.8 مليون دولار)، وفق بيان من الشركة يوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

وقالت كواليتاس إنها حصلت على التزام ثان بقيمة 700 مليون دولار أسترالي لأحد صناديق الائتمان الخاص للعقارات التجارية الأسترالية تابع لها من شركة مملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وأدى استثمار أولي من جهاز أبوظبي للاستثمار، في أغسطس الماضي، بقيمة 700 مليون دولار أسترالي إلى تأسيس الصندوق، بحسب ما جاء في البيان.

ولدى كواليتاس، المدرجة في البورصة في أستراليا، 7.5 مليار دولار أسترالي تحت إدارتها.

وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976 كمؤسسة استثمارية تعمل في أصول متنوعة نيابة عن حكومة أبوظبي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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