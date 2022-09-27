

نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 6.95% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي مدعوما بنمو القطاع غير النفطي.



ووفقا لتقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تقديرات الحسابات القومية للربع الثاني من العام 2022، حقق القطاع غير النفطي نمو 9.05%.



ورغم ارتفاع أسعار النفط عالميا، تراجع نمو القطاع النفطي في البحرين بالربع الثاني بنسبة 2.2% وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض كميات إنتاج النفط.



وعن القطاعات التي ساهمت بالنمو تصدر نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 18.13% مع تعافي قطاع السياحة إلى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وتحديدا بالربع الثاني من العام 2019.

وثانيا، نما قطاع المواصلات والاتصالات 15.12% والصناعات التحويلية 7.63%.



وعلى أساس ربعي، نما اقتصاد البحرين بالربع الثاني من العام الجاري 5.03% بحسب البيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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