

نما اقتصاد قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء نقلتها وكالة الأنباء القطرية يوم الجمعة.



في سياق منفصل، ثبتت شركة قطر للطاقة، الجمعة، أسعار الديزل والجازولين خلال شهر أكتوبر المقبل، فيما تستعد البلاد لانطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر.



ووفقا للأسعار التي نشرتها الشركة عبر حسابها على تويتر، سيبلغ سعر لتر الديزل 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) 2.10 ريال للتر الواحد.

وسعر الجازولين 91 (ممتاز) 1.95 ريال للتر الواحد، وهي أسعار الشهر الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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