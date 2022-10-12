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ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر خلال سبتمبر الماضي إلى 6.03% مدفوعا بزيادة أسعار قطاعات الترفيه والطاقة، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الأربعاء.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة في سبتمبر بنسبة 35.59%، والسكن والماء والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 10.65%.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في سبتمبر 1.22% مقارنة مع شهر أغسطس.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
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