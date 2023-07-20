تعتزم السعودية منح تونس قرض ميسر ومنحة بقيمة 500 مليون دولار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس على تويتر.

ولا يزال اتفاق تونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى عن القرض لكنها قالت أن القرض يأتي " إنفاذاً لتوجيهات" الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

والشهر الماضي، توصلت تونس لإطار عمل مع البنك الدولي سيتيح لها مخصصات تتراوح بين 400 - 500 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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