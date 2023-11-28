أعلن جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادي القطري- استثمار 50 مليون دولار في شركة Global Dental Services غلوبال دنتال سيرفيسيز، العاملة في مجال طب الأسنان بالهند، وفق بيان للجهاز يوم الثلاثاء.

وتسعى دول الخليج الغنية بالنفط والغاز- منها الاقتصاد القطري الذي استفاد من ارتفاع أسعار النفط والغاز في تحقيق فوائض مالية - إلى تطوير أسواقها المالية واستقطاب المزيد من السيولة ضمن مساعيها لتنويع الاقتصاد.

وغلوبال دنتال سيرفيسيز، هي الشركة الأم لمنصة طب الأسنان الهندية كلوف دنتال، وحسب موقعها الرسمي بدأت عملها في 2011 وتمتلك وتدير المجموعة أكثر من 400 عيادة أسنان وتستهدف التوسع.

وبحسب البيان، سيفتح الاستثمار فرص نمو كبيرة للمجموعة التي تسعى للتوسع في جميع أنحاء الهند، وهو يأتي في إطار تطلع الجهاز "لزيادة تنويع محفظته الاستثمارية في الاقتصاد الهندي سريع النمو"، التي ضمت مؤخرا العقارات والتجزئة واستثمارات الطاقة الخضراء.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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