ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية - شاملة إعادة التصدير - خلال فبراير الماضي، بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء.

وتسعى المملكة لزيادة الصادرات ودعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

وحسب البيان، انخفضت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في فبراير الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي. ومثلت هذه الصناعات نحو 25% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

فيما ارتفعت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بنسبة 8.3% في فبراير على أساس سنوي. ومثلت نحو 24.1 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وفق البيان.

الصادرات والواردات

تراجعت الصادرات الإجمالية للمملكة خلال فبراير الماضي بنحو 2 % على أساس سنوي إلى نحو 95 مليار ريال (25.33 مليار دولار) مقابل نحو 97 مليار ريال في فبراير 2023.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير الماضي إلى 77% مقارنة بنسبة 78.4% في الشهر المماثل من العام الماضي.

وأرجع البيان، انخفاض الصادرات إلى تراجع الصادرات البترولية خلال فبراير 2024 بنسبة 3.8 % على أساس سنوي.

واستحوذت الصين على 13.2% من إجمالي صادرات المملكة في فبراير، كما جاءت في المرتبة الأولى للواردات إلى المملكة بنسبة 19.9% من إجمالي الواردات.

وارتفعت الواردات السعودية خلال فبراير الماضي بنسبة 12.5% إلى 63 مليار ريال من 56 مليار ريال في فبراير 2023، حسب البيانات.

فيما انخفض فائض الميزان التجاري خلال فبراير الماضي بنسبة 21.8% على أساس سنوي، وفق البيان.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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