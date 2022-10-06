توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي لسلطنة عٌمان ب 4.3% في عام 2022 مقابل 3% العام الماضي، بحسب بيان الأربعاء.

وقال الصندوق، إن تعافي الاقتصاد العٌماني، العام الجاري، سيكتسب زخم متزايد، مدعوما بانتعاش قطاع الهيدروكربونات وتخفيف القيود الاجتماعية التي فُرضت أثناء جائحة كوفيد-19.

وتوقع أن يحقق اقتصاد السلطنة فوائض مالية تدعم النمو على المدى المتوسط بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط هذا العام، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتداول سعر برميل النفط عند 100 دولار للبرميل في بعض الأوقات.

وقال الصندوق إن عٌمان تمكنت - حتى الآن - من احتواء التضخم الذي من المتوقع أن يتضاعف ل 3% في عام 2022 من 1.5% في 2021 بسبب اعتماد السلطنة بدرجة كبيرة نسبيا على الواردات.

وتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد عٌمان فوائض مالية خلال عام 2022 وعلى المدى المتوسط، بفضل ارتفاع أسعار النفط، واستمرار جهود الضبط المالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في رؤية عُمان 2040.

كما توقع الصندوق، أن يتراجع دين الحكومة المركزية إلى 44% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، مقارنة مع 62.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.

"وسيساهم التنفيذ الدؤوب للخطة المالية متوسطة الأجل ومواصلة العمل على تعزيز أطر المالية العامة في تحسين الاستدامة المالية،" وفقا للصندوق.

وفي إطار منفصل، نقلت وكالة الأنباء العٌمانية، أن جهاز الاستثمار العُماني استثمر في شركة Group 14 الأمريكية، العاملة في مواد البطاريات السيليكون والليثيوم.

ولم يذكر بيان الجهاز الذي نقلته الوكالة حصة الاستثمار أو قيمته.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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