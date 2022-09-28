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ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر أغسطس بنسبة 4.15% مدفوعا بزيادة أسعار التعليم والأغذية والمشروبات، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء الأربعاء.
وارتفعت أسعار التعليم في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 19% والأغذية والمشروبات ب 6.89%، حسب البيانات.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في الكويت خلال أغسطس بنسبة 0.08% مقارنة بيوليو.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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