تخطط شركة ممتلكات البحرين القابضة - صندوق الثروة السيادي البحريني - لبيع حصص في 4 شركات على الأقل خلال العام المقبل، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة ممتلكات ووزير المالية سلمان بن خليفة في مقابلة مع بلومبرغ.

وتأسست ممتلكات 2006، وهي صندوق الثروة السيادي المملوك لحكومة البحرين، ولديها أكثر من 50 شركة متنوعة في قطاعات مختلفة وأسواق خارجية، حسب موقعها.

وتقدر بلومبرغ حجم أصولها بنحو 18 مليار دولار.

وتأتي خطط المملكة في ظل ازدهار استثمارات الصناديق السيادية الخليجية الساعية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط خاصة السعودية والإمارات، فيما تنفذ مصر وعُمان خطط للتخارج من شركات حكومية لجذب المستثمرين.

وأضاف بن خليفة -الذي تولى منصبه في مايو الماضي- أن ممتلكات القابضة تتطلع لزيادة نشاطها في السوق، وتهدف للقيام "بما لا يقل عن أربع عمليات إدراج أو طروحات سوقية لأجزاء مختلفة من محفظة ممتلكات في عام 2024، في البورصة الرئيسية وفي البورصات البديلة لدينا".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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