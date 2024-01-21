تباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت في ديسمبر الماضي إلى 3.37% من 3.79% في نوفمبر السابق له، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية.

وهذا هو التراجع الثاني على التوالي للتضخم السنوي في الكويت، بعد أن كان تباطأ أيضا خلال نوفمبر من 3.80% في أكتوبر.

وشهدت عدة دول في العالم على مدار أشهر ارتفاع في معدل التضخم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022 ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

وبحسب إدارة الإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في الكويت في ديسمبر الماضي بنسبة 4.74% على أساس سنوي، وكانت ثاني أعلى مجموعة ارتفاعا بعد الكساء وملابس القدم التي ارتفعت بنسبة 6.72% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، فقد سجل تضخم الأسعار في ديسمبر 0.30% مقارنة بنوفمبر، نتيجة لارتفاع بعض أسعار مجموعات السلع الرئيسية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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