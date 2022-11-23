ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال أكتوبر الماضي 3.27%، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

وبحسب بيانات الإدارة، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر بنسبة 6.63% ومجموعة الملابس 5.35% والترفيه والثقافة 3.49%.

أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في الكويت بنحو 0.32% ليتباطأ مقارنة بـ  0.4% نسبة ارتفاع سبتمبر.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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