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ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال أكتوبر الماضي 3.27%، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.
وبحسب بيانات الإدارة، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر بنسبة 6.63% ومجموعة الملابس 5.35% والترفيه والثقافة 3.49%.
أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في الكويت بنحو 0.32% ليتباطأ مقارنة بـ 0.4% نسبة ارتفاع سبتمبر.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
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