ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى 11.853 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 3.03% على أساس سنوي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية وام، الجمعة.

والذهب هو أحد أصول المصرف المركزي، إلى جانب الأموال السائلة، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية.

نظرة على رصيد المركزي الإماراتي من الذهب

(بحسب تقرير وام)

- نهاية 2020 : 8.961 مليار درهم

- نهاية 2019 : 4.044 مليار درهم

- نهاية 2018 : 1.134 مليار درهم

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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