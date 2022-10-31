ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت خلال سبتمبر الماضي إلى 3.19% لكنه تباطأ عن معدل أغسطس، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة يوم الاثنين.

وكان التضخم السنوي في الكويت، ارتفع بنسبة 4.15% في أغسطس.

وبحسب بيانات يوم الاثنين، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال سبتمبر بنسبة 6.5% ومجموعة الملابس 5.47% ومجموعة النقل 3% على أساس سنوي.

أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في الكويت بنحو 0.4% مقارنة بأغسطس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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