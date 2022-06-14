وافق مجلس الأمة الكويتي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بصرف منحة تبلغ قيمتها 3,000 دينار كويتي (حوالي 10 آلاف دولار أمريكي) لكل من أصحاب المعاشات.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات المتوفيين، تصرف المنحة بالكامل لذويهم بالتساوي، وفقا لوكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتصرف المنحة مرة واحدة للمستفيدين في تاريخ صدور القانون. وتفعل القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة الكويتي بعد أن يوقع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها.

وخلال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء، قال وزير المالية عبد الوهاب الرشيد إن هذه المنحة ستكلف مؤسسة التأمينات الاجتماعية 600 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون تطبيق زيادة للمعاشات التقاعدية كل سنة بداية من 1 أغسطس 2023، بواقع 20 دينار في الشهر. وترفع الزيادة إلى 30 دينار في الشهر لمن يحال إلى المعاش بداية من أغسطس 2022.

وبحسب بيانات هيئة التأمينات الكويتية للربع الأخير من العام الماضي، يبلغ عدد أصحاب المعاشات 153,644، بمتوسط معاش تقاعد 1,270 دينار للفرد.

وذلك بخلاف من يصرفون المعاشات من المستفيدين من أرامل وأولاد وغيرهم، وبلغ عددهم الإجمالي 92,599 بنهاية 2021 بمتوسط 446 دينار للفرد.

ويتوقع مراقبون أن ينخفض عجز الميزانية في الكويت نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتوقعت وزارة المالية في مشروع ميزانية السنة المالية 2022-2023، والذي تم تقديمه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، أن يبلغ العجز 3.1 مليار دينار، بانخفاض 74.2% عن العام المالي السابق.

(إعداد: أمانى رضوان، تحرير شريف طارق، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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