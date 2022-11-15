ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال أكتوبر الماضي إلى 3%، بوتيرة أقل من ال3.1% المسجلة في سبتمبر.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.2% مدفوعا بزيادة أسعار التعليم 1.9% والاتصالات 1.2%، وتكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، وكذلك ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق 0.4%.

في الوقت نفسه وعلى أساس شهري أيضا، انخفضت أسعار الترفيه والثقافة 0.5% والطعام والشراب 0.4%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمن صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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