أعلن محمد بن زايد، رئيس الإمارات وهو أيضا حاكم أبوظبي يوم الخميس، عن تقديم حزمة سكنية جديدة تتضمن قروض بقيمة 3 مليار درهم (816.9 مليون دولار) إلى 1900 مواطن إماراتي من سكان إمارة أبوظبي.

ووفقا لبيان نقله المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مع هذه الدفعة ـ وهي الثالثة لهذا العام ـ سترتفع قيمة الحزم السكنية التي مُنحت هذا العام إلى 7 مليار درهم استفاد منها أكثر من 4 آلاف مواطن.

وتتضمن الحزمة الجديدة صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

تحتفل الامارات بعيدها الوطني الـ 51 في 2 ديسمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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