ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية في أغسطس بنسبة 3%، وفقا لبيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الخميس.

وأرجعت الهيئة الحكومية الأسباب إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3% وأسعار النقل بنسبة 4% التي تأثرت بقفزة أسعار السيارات 4.7%.

ويعد هذا الارتفاع الأعلى لمعدل التضخم في المملكة منذ أغسطس 2021.

وعلى أساس شهري، بلغت نسبة ارتفاع معدل التضخم في المملكة 0.4% في أغسطس مقارنة بالشهر الفائت.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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