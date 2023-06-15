ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في السعودية إلى 2.8% في مايو من 2.7% في أبريل، وفقا لبيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الخميس.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.

وأرجعت الهيئة ارتفاع التضخم في مايو إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 0.9%، حسب البيانات.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم بـ 0.2 % في مايو.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا