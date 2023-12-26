نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 2.45% على أساس سنوي، بدعم نمو القطاع غير النفطي، وفق بيانات حكومية نشرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الثلاثاء.

تسعى البحرين على غرار دول الخليج الغنية بالنفط إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، في ظل تقلب أسعار الطاقة وتأثرها بالتطورات العالمية.

ووفقا لما نشرته الهيئة عبر موقعها، نما القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بنسبة 4.48% مدعوما بنمو نشاط الفنادق والمطاعم، بينما تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 6.8%.

ووفق بيان لوزارة المالية البحرينية، ساهم القطاع غير النفطي بنحو 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.

وساهم نشاط المشروعات المالية بنحو 18.08% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعده الصناعة التحويلية بنسبة 13.85%، وفق بيانات الهيئة.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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