ارتفع معدل التضخم في عُمان خلال أغسطس الماضي بنسبة 2.41% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء 4.92% وفقا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الثلاثاء.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 19.18% في أغسطس، واللحوم 8.76% والفواكه 7.52%.

وارتفعت أيضا أسعار التعليم 5.1% والصحة 3.45% والنقل 3.1%.

وتراجع التضخم على أساس شهري في أغسطس ب 0.13% مقارنة بيوليو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا