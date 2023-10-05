أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى، يوم الخميس، مرسوم بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظ لمصرف البحرين المركزي، بناءً على ترشيح مجلس إدارة المصرف، وبعد موافقة مجلس الوزراء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ووفق المرسوم، فسيكون حميدان محافظ لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات، اعتبارا من 1 فبراير 2024.

ووفق الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي، فإن رشيد محمد المعراج هو المحافظ الحالي للبنك.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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