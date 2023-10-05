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توقع البنك الدولي، في تقرير حديث صدر يوم الخميس، تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بشكل حاد" خلال عام 2023، ليصل إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% هذا العام من 6% في العام الماضي.

وأرجع البنك الدولي توقعه إلى خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم، مشيرا إلى أن تراجع النمو هذا العام (2023) قد يكون أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.

والسعودية ودول خليجية أخرى منتجة ومصدرة للنفط هي من أعضاء تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) الذي بدأ خفض إنتاجه من النفط منذ نوفمبر 2022.

كما تطبق السعودية -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- تخفيضات طوعية لإنتاجها. وتهدف جهود خفض إنتاج النفط من السعودية وتحالف أوبك بلس إلى تحقيق الاستقرار بأسواق النفط في ظل تقلب الأسعار متأثرة بالأحداث العالمية.

وتوقع البنك الدولي، في تقريره الخميس، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وتراجع أسعاره.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، قال البنك الدولي إن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم لا يزالان يعوقان النشاط الاقتصادي، متوقعا أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضا من 4.9% في عام 2022.

ومع تشديد الفيدرالي الأمريكي لسياسته النقدية وفي ظل ارتفاع لمعدلات التضخم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي، اتخذت بنوك مركزية في الشرق الأوسط قرارات برفع أسعار الفائدة منذ العام الماضي، منها بنوك خليجية تربط عملتها بالدولار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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