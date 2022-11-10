من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال صيف 2023، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، عن السفير البحريني ببريطانبا الخميس.



وقال الشيخ فواز بن محمد آل خليفة: "وبما أننا بدأنا في المفاوضات الرسمية بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة، فإننا نتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري مباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقية التي من المؤمل أن يتم توقيعها في صيف العام المقبل 2023".

ويتوقع المسؤول أن تساهم الاتفاقية في زيادة نسبة التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 15% في العام الأول لتطبيقها على أن ترتفع نسبة الزيادة إلى 30% في العام التالي، حسب السفير.



ويضم مجلس التعاون الخليجي، 6 دول هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، وسلطنة عُمان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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