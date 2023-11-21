قال خبراء صندوق النقد الدولي، في بيان للصندوق يوم الثلاثاء، إن نمو اقتصاد قطر عاد إلى وضعه الطبيعي في عام 2023 بعد الانتعاش الناجم عن استضافة البلد الخليجي لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 4.9% خلال عام 2022، وفق بيانات صندوق النقد، ويتوقع الصندوق أن يتراجع معدل النمو إلى 2.4% خلال العام الجاري.

وعلى مدى العام الماضي، استفادت قطر -وهي من أكبر مصدري الغاز المسال في العالم- من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فيما كان انتعاش النمو خلال الربع الرابع من 2022 مُتوقع بدعم من استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر وديسمبر.

وقال خبراء الصندوق، في البيان الذي يأتي في ختام بعثة مشاورات، إن الانضباط المالي في ظل الأرباح الاستثنائية الكبيرة المتحققة من الهيدروكربونات (غاز ونفط) في 2022–2023 أدى إلى تحقيق فوائض هائلة فضلا على سرعة تخفيض دين الحكومة المركزية.

ووفق البيان، فيُتوقع توسع ناتج قطر بنحو 1.75% سنويا خلال الفترة 2023-2025 مع نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 2.75% يقوده الطلب المحلي، بما في ذلك من الإنشاءات الخاصة بمشروع التوسع في حقل غاز الشمال، والقوة التي اكتسبتها السياحة في قطر بفعل استضافة كأس العالم 2022.

ويُتوقع ارتفاع النمو على المدى المتوسط وبلوغه نحو 5% سنويا بدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وجهود الإصلاح.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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