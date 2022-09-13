قال مدير مكتب الدين العام في وزارة المالية الإماراتية أحمد بن سليمان، في لقاء مع سي إن بي سي عربية نشر يوم الثلاثاء، إنه يُتوقع ألا يتجاوز المبلغ المجمع لسندات الخزينة الاتحادية المقومة بالدرهم الإماراتي المصدرة خلال عام 2023 حاجز الـ 15 مليار درهم (نحو 4.1 مليار دولار).

وذكر بن سليمان أن الدولة أصدرت حتى الآن سندات خزينة بـ 6 مليارات درهم من إجمالي سندات مقومة بالدرهم بقيمة 9 مليارات درهم مقرر إصدارها خلال العام الجاري، مضيفا إن المبلغ المتبقي مقرر إصداره في شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين.

وكشف أن حجم السندات الدولية التي طرحتها الإمارات يبلغ في الوقت الحالي 7 مليارات دولار.

وتعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام، وعشرة أعوام، بحسب بيان سابق لوزارة المالية في مايو الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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