حققت موازنة عُمان فائض بأكثر من مليار ريال عُماني خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 حتى نهاية سبتمبر، بدعم من زيادة الإيرادات النفطية.

وفقا لنشرة الأداء المالي الشهرية عن وزارة المالية العُمانية، الصادرة يوم الاثنين، حققت السلطنة فائض بقيمة 1.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر مقابل عجز مالي بقيمة مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات السلطنة خلال التسعة أشهر بنسبة 43.4% لتصل إلى 10.6 مليار ريال بدعم من ارتفاع إيرادات النفط 37.1% لتسجل 5.4 مليار ريال وزيادة إيرادات الغاز 92.8% إلى 2.7 مليار ريال.

وعزت الوزارة في تقريرها زيادة الإيرادات النفطية إلى ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى 94 دولار للبرميل في فترة التسعة أشهر مقابل 57 دولار للبرميل خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وارتفاع متوسط الانتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا من النفط مقابل 957 ألف برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر 2021.

وبلغ حجم الإنفاق خلال التسعة أشهر زيادة نسبتها 12.5% على أساس سنوي، إلى 9.4 مليار ريال، بحسب الوزارة.

وليست عُمان عضو في منظمة أوبك المصدرة للنفط لكنها إحدى الدول المشاركة في أوبك بلس التي تضم روسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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