PHOTO
أصدرت حكومة سلطنة عُمان جولة جديدة من أذون الخزانة بقيمة 8 مليون ريال عُماني (20.8 مليون دولار) لتعزيز السيولة.
الأدوات المالية قصيرة الأجل تُقدم عائد متوسط قدره 4.2% حسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الاثنين. يبلغ متوسط سعر الخصم 4.19%.
وسيتم استخدام عائدات هذه الأذون، التي تستحق بعد 91 يوم، لتمويل النفقات الحكومية المتكررة.
يتم إدارة الإصدار من قبل البنك المركزي العُماني.
للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا
(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا