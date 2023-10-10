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خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الجاري إلى 2% من 2.6% في توقعات سابقة، فيما رفع توقعاته لنمو 2024 إلى 3.4% من 3.1% سابقا.

ووفقا للتقرير، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام الجاري بـ 1.1% إلى 0.8% من توقعات سابقة عند 1.9%. بينما رفع توقعاته لنمو العام المقبل بـ 1.2% من 2.8% إلى 4%.

وتطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

كما أعلنت السعودية تمديد خفض طوعي بمليون برميل يوميا، بدأت تطبيقه يوليو 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وبذلك سيبلغ إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

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وعالميا، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2.9% من 3% في توقعات سابقة، فيما أبقى على توقعات النمو للعام الجاري عند 3%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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