ارتفع حجم تجارة الإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 19%، وفقا لتغريدة لنائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تويتر، الأربعاء.

وقال بن راشد عبر تويتر :"رغم توقعات منظمة التجارة العالمية أن يفقد نمو التجارة العالمي زخمه ليبلغ 3.5% هذا العام إلا أن الإمارات شكلت استثناء بنمو بلغ 19% في الأشهر التسعة الأولى".

وتوقع رئيس الوزراء، ارتفاع حجم التجارة الخارجية مع نهاية العام الجاري إلى 2.2 تريليون درهم أو نحو 600 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 تريليون العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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