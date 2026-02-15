تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية، في الشهر الأول من 2026 بدعم من تباطؤ مجموعة الأغذية والمشروبات، والاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات الفعلية للسكن، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد.

وسجل معدل التضخم السنوي في المملكة 1.8% في يناير من 2.1% في ديسمبر الماضي.

وقد سجل معدل التضخم السنوي في يناير أقل مستوى في نحو عام حيث سجل في فبراير 2025 نسبة 1.7%.

تباطأ ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال يناير ليسجل 0.2% مقابل 1.3% في ديسمبر.

وسجلت أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن ارتفاع بنسبة 5.2% في يناير قريبة من 5.3% في ديسمبر.

وسجلت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، في يناير ارتفاع بنسبة 4.2% مقارب لديسمبر حين سجل 4.1%. ومجموعة السكن واحدة من أكثر العوامل تأثيرا في مؤشر التضخم بالمملكة.

وتطبق السعودية منذ سبتمبر 2025، قرار بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة في الرياض لمدة خمس سنوات، تنفيذا لتوجيهات ولي العهد لضبط سوق العقارات.

لكن في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية إلى 7.9% في يناير من 7% في ديسمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

