قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس القمة العالمية للحكومات إن 17 تريليون دولار هي كلفة النزاعات والصراعات حول العالم في العام، والتي لم تستثمر في البناء والتعليم والصحة إنما في الحروب والتخريب والدمار.

وأوضح خلال حديثه في القمة التي تستضيفها دبي من الأحد إلى الأربعاء، أن 50% من النمو الاقتصادي يأتي من الصين والهند، متوقع أن تصبح الهند ثالث أقوى اقتصاد بحلول 2030 بعد الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الذكاء الصناعي مع تضاعف قدرة الذكاء الصناعي على التعلم ألف مرة خلال عام واحد، واستعادة الثقة في الحكومات والشركات والأفراد في ظل انتشار الأخبار المزيفة التي خلفت أزمة ثقة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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