ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية خلال شهر أغسطس بنسبة 16.6% على أساس سنوي، لتسجل 26.8 مليار ريال (7.1 مليار دولار) وفقا لنشرة التجارة الدولية، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الثلاثاء.

وقفزت إجمالي الصادرات السعودية خلال أغسطس بنسبة 49.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 133.7 مليار ريال مقابل 89.7 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي بدعم نمو الصادرات البترولية.

وحسب بيانات النشرة، قفزت صادرات المملكة البترولية خلال أغسطس بنسبة 60.2% على أساس سنوي.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات إلى 79.9% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 74.4% في أغسطس 2021.

وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي لتسجل في أغسطس 61 مليار ريال.

وسجل الميزان التجاري للسعودية فائض بقيمة 73 مليار ريال في أغسطس الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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