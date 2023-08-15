ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 16.6% بعد عام من إطلاق استراتيجية صناعية جديدة للإمارة، وفق بيان من مكتب أبوظبي الإعلامي الثلاثاء.

وتسعى الإمارات إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة مساهمة النشاط الاقتصادي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، من 204 رخصة إلى 238 رخصة.

وتم إصدار 116 رخصة صناعية جديدة خلال النصف الأول من 2023، بزيادة قدرها 63.3% مقارنة بالنصف الأول 2022.

ويونيو الماضي، أطلقت أبوظبي برنامج جديد بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) لتعزيز الاستثمار الصناعي وجذب استثمارات مباشرة أجنبية ومحلية جديدة.

وتستثمر أبوظبي في ستة برامج بقيمة 10 مليار درهم بهدف مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 وظيفة والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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