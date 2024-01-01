أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، يوم الاثنين، قرار بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، بعجز متوقع 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

تسعى سلطنة عُمان - وهي واحدة من مُصدري النفط والغاز وعضو في أوبك بلس - لتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والطلب الأوروبي على غاز بديل للغاز الروسي.

وحسب إنفوجرافك نشرته الوكالة الرسمية عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) بلغت الإيرادات المتوقعة خلال العام 2024 نحو 11.1 مليار ريال عُماني (28.8 مليار دولار) بارتفاع نحو 9.5% عن الإيرادات المقدرة للعام 2023.

وارتفعت النفقات المتوقعة للعام الجديد بـ 2.6% عن العام 2023، لتسجل نحو 11.65 مليار ريال.

وقدرت عُمان متوسط سعر برميل النفط خلال العام 2024 بنحو 60 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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