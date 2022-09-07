*تم التحديث بتصريحات من وزير المالية السعودي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 12.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية، وفقا لبيانات صدرت عن الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في بيان إن معدل النمو كان الأعلى منذ الربع الثالث من 2011.

"يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%... كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي،" بحسب البيان.

وبلغت مساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي 38.7% من الناتج المحلي، لتشكل النسبة الأعلى من حيث القطاعات، يليها قطاع الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة بلغت 13.9%.

استفادت الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار النفط الخام هذا العام، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تخطى سعر البترول في بعض الأحيان 100 دولار للبرميل.

وفي كلمة ألقاها وزير المالية السعودي يوم الأربعاء في مؤتمر يوروموني السعودية قال محمد الجدعان: "على الرغم مما واجهه العالم من تحديات خلال السنوات الماضية، فإن الاقتصاد السعودي قد خرج أقوى من أي وقت مضى."



وأشار الجدعان إلى أن المملكة تمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتطوير القاعدة الاقتصادية على مختلف الأصعدة منها تطوير السوق المالية وزيادة عدد الشركات العاملة بالتقنية المالية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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