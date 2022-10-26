قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن حجم استثمارات الشركة بميناء العين السخنة المصري في البحر الأحمر وصل إلى 1.2 مليار دولار.

وتعمل الشركة حاليا على تطوير 2250 متر من الميناء، وفقا لرئيس موانئ دبي خلال حديث له في مؤتمر "مصر والإمارات .. قلب واحد" بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية المنعقد في القاهرة .

وميناء العين السخنة، وهو أكبر موانئ البحر الأحمر، وتتولى موانئ دبي إدارته وتشغيله منذ هذا العام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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