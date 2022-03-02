انخفض عجز موازنة عُمان في الـ 11 شهر الأولى من 2021 إلى 735.8 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) مقابل 3.023 مليار ريال (نحو 7.9 مليار دولار) في نفس الفترة من 2020، مع ارتفاع صافي إيرادات الموازنة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وارتفع صافي إيرادات النفط بنحو 45% على أساس سنوي، لتسجل 5.07 مليار ريال (13.1 مليار دولار) في الفترة بين يناير ونوفمبر 2021 مقابل 3.49 مليار ريال (نحو 9.1 مليار دولار) في نفس الفترة 2020، بحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي العماني.

فيما ارتفعت إيرادات الغاز الطبيعي بـ 53.8% على أساسي سنوي خلال الفترة نفسها، لتسجل 2 مليار ريال (5.2 مليار دولار) مقابل 1.3 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في أول 11 شهر من 2020.

وكانت السلطنة قد اعتمدت متوسط سعر النفط عند 45 دولار للبرميل في ميزانية 2021، فيما رفعت السعر المتوقع في موزانة 2022 إلى 50 دولار للبرميل.

ووصل المتوسط السنوي لخام البترول برنت إلى 71 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في آخر 3 سنوات، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وارتفعت صادرات النفط الخام لسلطنة عمان بنسبة 0.7 % لتصل إلى نحو 289 مليون برميل بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 287.5 مليون برميل في الفترة نفسها من 2020، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

فيما ارتفع متوسط الإنتاج اليومي لعُمان من النفط 2.2 % بحلول نهاية ديسمبر مقارنة بـ 2020.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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