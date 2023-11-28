ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1% على أساس سنوي، وفق بيانات تقديرية صدرت عن هيئة التخطيط والإحصاء القطرية الثلاثاء.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 170.09 مليار ريال قطري ( 46.73 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023 مقابل تقديرات الربع الثاني من العام 2022 المراجعة التي بلغت 168.47 مليار ريال.

وارتفع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.5% في الربع الثاني على أساس ربعي.

وقطر هي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، واستفادت من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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