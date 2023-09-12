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ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سلطنة عُمان 0.8% في أغسطس على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية من المركز الوطني للإحصاء الثلاثاء.
وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9%.
وتعاني عدة دول في العالم من زيادات في الأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت العام الماضي ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
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