ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سلطنة عُمان 0.8% في أغسطس على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية من المركز الوطني للإحصاء الثلاثاء.

وجاء الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات 2.9%.

وتعاني عدة دول في العالم من زيادات في الأسعار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت العام الماضي ورفعت أسعار الغذاء والطاقة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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