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لا يوجد نية للإمارات حاليا لتطبيق ضريبة على الدخل أو تعديل نسب الضرائب القائمة، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية لزاوية عربي الاثنين على هامش القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي من الأحد للأربعاء.

وتطبق الإمارات ضريبة انتقائية على السجائر ومشروبات الطاقة بنسبة 100% وبنسبة 50% على عدد من المشروبات الغازية منذ 2017 تبعها تطبيق ضريبة قيمة مضافة على عدد من السلع والخدمات بنسبة 5% منذ عام 2018.

وأصدرت مؤخرا ضريبة على الشركات بنسبة 9% يتم تطبيقها على عدد كبير من الشركات بدءا من أعوامهم المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

"أنا أعلنت شخصيا أن لن تكون هناك ضريبة الدخل على الأفراد والضريبتين أو الـ3 ضرائب اللي اتكلمنا عنهم سواء القيمة المضافة، أو الانتقائية أو ضريبة الشركات.. الوزارة أعلنت عنها منذ فترة طويلة".

وعند سؤاله إذا كان لا يتوقع تغييرها في الوقت الحالي قال: " نعم".

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(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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