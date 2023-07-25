وقعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع شركتي "ريجال كابيتال" و"كليفون تك" لتطوير الاستثمار في صناعة السيارات وتكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة، وفق ما أوردته الوزارة الثلاثاء على موقع إكس، تويتر سابقا بدون تفاصيل.

وتسعى السعودية، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

ووفق الوزارة، تمثل المذكرة "خطوة هامة وعلامة فارقة في تشكيل مستقبل الابتكار في المملكة".

وتعمل ريجال كابيتال، والتي لديها تواجد في عدة مدن آسيوية ومقرها سنغافورة في مجال الاستثمار في الشركات الناشئة وتركز على أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والهند. أما كليفون تك، والتي مقرها إستونيا، تعمل في تطوير المركبات ذاتية القيادة، بحسب مواقع الشركات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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