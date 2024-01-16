أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية (هيسكو) عن إنهاء اتفاقية تقديم خدمات صانع السوق مع شركة ثروة للاستثمار لإدارة الأصول والاستثمارات الكويتية يوم الاثنين، بحسب إفصاح لهيسكو على بورصة الكويت الثلاثاء.

وقد أبرمت هيسكو اتفاقية خدمات صانع السوق مع ثروة للاستثمار أكتوبر الماضي، بحسب البيان. ولم تعلن هيسكو عن أسباب إنهاء الاتفاق.

ويهدف صانع السوق أو (Market Maker) لتنشيط عمليات التداول على الأسهم من خلال امتلاك مخزون من أسهم في شركات معينة يستطيع من خلاله إصدار أوامر بيع وشراء بسعر معين يحفز من خلاله عمليات التداول.

(إعداد: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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